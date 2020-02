Elaina Coker: chi è, età, modella (Di sabato 1 febbraio 2020) 47enne, Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, è sposato dal 2007 con Elaina Coker, madre del Nicolas, nato nel 2017. 42 anni all'anagrafe, Elaina è un'ex modella americana, nata a Miami, che ha conosciuto il rapper nel 2004. Da allora i due non si sono mai più separati.All'epoca la Coker, nata il 12 novembre 1977, girava il mondo per lavoro, in qualità di modella, e grazie anche ad Alessandro ha messo radici in Italia. “Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena, ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”, ha tempo fa confessato al Corrier della Sera J-Ax, mentre Elaina si è reinventata come fotografa di moda professionista. Elaina Coker: chi è, età, modella 01 febbraio 2020 16:37. blogo

