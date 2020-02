Ecco la Candelora: il 02/02/2020 data palindroma mondiale, non avveniva da quasi mille anni (Di sabato 1 febbraio 2020) Ecco il giorno della Candelora che per pura coincidenza quest'anno cade in una storica data palindroma. In tutto il mondo i numeri che indicano il 2 febbraio si potranno leggere in modo uguale sia da sinistra verso destra, sia da destra verso sinistra: 02.02.2020, in un modo o nell’altro non cambierà la sostanza. Sarà il "giorno della luce" per i cristiani, che negli Usa è meglio noto come "giorno della marmotta". fanpage

