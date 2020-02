Diretta Cagliari Parma/ Streaming video e tv: incrocio per l'Europa (Serie A) (Di sabato 1 febbraio 2020) Diretta Cagliari Parma Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita del Tardini, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. ilsussidiario

ReporterGourmet : 65 anni in tre! È la nuova cucina sarda di #Cucina.eat a #Cagliari. Un bancone a ferro di cavallo come elemento dom… - salvione : Diretta Cagliari-Parma ore 18: dove vederla in tv e probabili formazioni - sportli26181512 : Diretta Cagliari-Parma ore 18: dove vederla in tv e probabili formazioni: La squadra di Maran, reduce dal pareggio… -