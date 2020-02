Bonucci non si dà pace per 3 cose: “Milan, ko con il Barça e rigore fallito a Euro 2016” (Di sabato 1 febbraio 2020) Cosa non rifarebbe Leonardo Bonucci? In quale momento ha desiderato avere una seconda occasione? Sono tre i grandi rimpianti del capitano bianconero: "La finale di Champions a Berlino nel 2015. Il rigore sbagliato a Euro 2016 contro la Germania. La scelta di lasciare Torino e andare al Milan ma lì ho capito che la Juve è unica". fanpage

