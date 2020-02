Avellino, Esposito (M.I.d.): “Una città non a misura di disabili” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Giovanni Esposito, Vice coordinatore Campania M.I.d. (Movimento italiano Disabili) che fa il punto della situazione anche in merito alle segnalazioni pervenute allo scrivente sulle condizioni di vita di tutti i diversamente abili che risiedono ad Avellino. “Se facciamo un giro per la città a bordo di una carrozzina possiamo ben constatare marciapiedi impraticabili, privi di scivoli per la salita di carrozzine, pali montati al centro dei pochi scivoli accessibili e esistenti o messi al centro dei marciapiedi che causano usura continua dei nostri dispositivi utili agli spostamenti, assenza di pensiline adeguate a permettere non solo di ripararti dalle intemperie in attesa di prendere il pullman ma anche utili a consentire ai pullman di poterci far usufruire della pedana, eppure c’è ... anteprima24

