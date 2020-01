Uomini e Donne, anticipazioni 31 gennaio: lo spogliarello di Gemma Galgani (Di venerdì 31 gennaio 2020) Quarto ed ultimo appuntamento del parterre senior di U&D Arrivano dei nuovi spoiler per quanto riguarda il Trono Over di Uomini e Donne. Nel prossimo appuntamento in onda oggi pomeriggio, venerdì 31 gennaio 2020 su Canale 5 I numerosi telespettatori avranno la possibilità di vedere la sfilata, tra cui il tanto atteso spogliarello di Gemma Galgani. Ma non è finita qui, infatti sfileranno anche le altre dame sfilare. Nella nuova puntata col dating show di Maria De Filippi sono attesi anche i momenti con Tina Cipollari contro Armando Incarnato per il defilé di Veronica e Samuel bendato da Alessia. Ricordiamo che le anticipazioni sono fornite da Il Vicolo delle News. Ricordiamo, inoltre, che i video anticipazione sono disponibili sul portale we Mediaset Play e anche su Witty Tv, la piattaforma online di proprietà della Fascino Pgt, società di Queen Mary. Spoiler Trono over: la dama ... kontrokultura

nzingaretti : Vogliamo un @pdnetwork aperto a donne, uomini, giovani, precari, disoccupati, in cui tutti possono dire come la pen… - Mov5Stelle : Sono già andate esaurite TUTTE le copie dell’edizione 2020 del Calendario santi laici. Un grande successo per il c… - poliziadistato : Roma #ScuolaSuperiorePolizia #capodellapolizia ai 178 neo #commissari 'Sarete comandanti di donne e uomini. Ricorda… -