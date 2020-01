Traffico Roma del 31-01-2020 ore 08:00 (Di venerdì 31 gennaio 2020) BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E RALLENTATA, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO. E ANCORA SULLA TANGENZIALE EST, GLI SPOSTAMEN TI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA IL BIVIO DELLA Roma-TERAMO E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI. CODE SU VIA FLAMINIA NUOVA, TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO, MENTRE SU VIA SALARIA, SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTÀ, TRAFFICATO IL TRATTO TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. AUMENTA IL Traffico PER ENTRARE A Roma SU AURELIA, CASSIA E PONTINA. RICORDIAMO INOLTRE CHE SU VIA AURELIA, ALLE 9:00 È PREVISTO L’INIZIO DELLE PROVE DI UN CONCORSO PRESSO IL CENTRO CONGRESSUALE IN PROSSIMITÀ DI VIA NICOLA LOMBARDI. NON SI ESCLUDE MAGGIOR ... romadailynews

repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - ciropellegrino : I 2 casi di #coronavirus in #Italia sono turisti cinesi. Sono in isolamento allo Spallanzani a #Roma. Italia ha c… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus a #Roma, #Conte: «Due casi accertati, sono turisti cinesi. Niente allarmi». Chiuso il traffico aereo da e p… -