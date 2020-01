Ricky Martin, lo strano vizio a letto: «In doccia adoro…» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Non è una novità che alcuni vip abbiano dei segreti e dei fetish particolari. O forse sono ‘vizietti’ che li accomunano a molte normal people, ma che nel loro caso possono dare scandalo. Lo sa bene Ricky Martin, che in un’intervista rilasciata tempo fa a Blender ha svelato alcuni aspetti davvero piccanti (e disgustosi, secondo l’opinione di molti) sulla sua vita sessuale. “A qualcuno piace caldo”, sosteneva Billy Wilder con la sua commedia cult del 1959. Ricky Martin deve aver preso il titolo alla lettera, perché durante l’intervista ha raccontato di avere una vera passione per… qualcosa di molto caldo. «È così sexy, la temperatura del tuo corpo e quella dell’acqua della doccia sono molto diverse» Avete indovinato di cosa sta parlando? Si tratta della “golden shower” e no, non si tratta di un bagno caldo in una ... velvetgossip

