Napoli, fecero rapina in via Posillipo: identificati ed arrestati due giovani (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Gli agenti del Commissariato Posillipo, a seguito di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di due persone, un 22enne e un 21enne, gravemente indiziati di aver commesso una rapina in concorso con altre tre persone ancora da identificare. Una notte della scorsa estate è stata perpetrata una rapina a via Posillipo ai danni di un uomo che, a bordo di un suv, stava rientrando nella propria abitazione in compagnia della moglie e dei due figli. Dietro minaccia con la pistola la vittima ha consegnato ai rapinatori gli effetti personali e il denaro che aveva con sé. Nell’attesa che il cancello automatico si aprisse per fare ingresso nella propria abitazione, ... anteprima24

anonimanapolet1 : - Loestestest : RT @CarloMaxBotta: E' VERGOGNOSO CHE A NAPOLI ancora venga esibita la statua di Garibaldi nel centro città. La U€ vuole fare dell'Italia ci… -