Monster Energy Supercross 3 - recensione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Monster Energy Supercross 3, con la sua resa fedele del campionato AMA (stagione 2019), è prossimo all'uscita. Nella nostra prova abbiamo avuto modo di sondare la voglia e l'ambizione dello studio Milestone, che rispetto ai titoli precedenti ha rivisto la fisica e cercato di ampliare il comparto ludico della simulazione. I risultati ci sono sembrati già allora dignitosi, pur con qualche imperfezione e un approccio di fondo, in fin dei conti, conservativo. Riepiloghiamo e confermiamo dunque le nostre impressioni principali, prima di dedicarci alle modalità che adesso, in fase di recensione, possiamo finalmente snocciolare: Carriera, Compound, Editor.Una piccola nota per chi avesse ancora i motori freddi: il Supercross è l'interpretazione statunitense ed acrobatica del motocross. La continuità dei dossi (detti whoops) e le acrobazie aeree rendono le gare spettacolari ed elettrizzanti. ... eurogamer

