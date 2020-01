Meteo Italia, allarme CALDO RECORD dopo i Giorni della Merla: inizio Febbraio shock con un Super Anticiclone Africano [MAPPE e DATI] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Grave escalation del CALDO in tutt’Italia: oggi i Giorni della Merla si concludono con temperature pazzesche al Nord Italia, ai limiti dei RECORD di CALDO mensile. Nel pomeriggio, infatti, la colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura +15°C a Milano, Torino, Parma, Modena e Reggio Emilia, +14°C a Bologna, Genova, Brescia, Ferrara, Bergamo, Como, Varese e Aosta, +13°C a Novara, Cremona, Mantova, Cuneo, Piacenza e Biella, +12°C a Verona, Padova, Bolzano e Treviso. Molto CALDO anche al Centro, soprattutto nelle Regioni Adriatiche (mentre sulle Tirreniche le massime sono state più basse per il cielo coperto e il clima umido): +19°C a Jesi, +18°C ad Ancona, +17°C a Chieti, Pesaro e Senigallia, +16°C a Pescara e Macerata, +15°C a Roma e Grosseto, +13°C a Viterbo, +12°C a Firenze, Perugia e Pisa. Al Sud clima mite ma con scarti dalla media più contenuti: le massime hanno ... meteoweb.eu

