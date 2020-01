Ludovica Frasca Instagram t-shirt sollevata svela una “te***la”, da censura: «Calma e sangue freddo» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Impossibile mantenere “Calma e sangue freddo” alla vista della Frasca: Ludovica rivolta Instagram con uno scatto da censura. Non è sfuggita ai followers dell’ex velina mora la duplice condivisione del medesimo post a distanza di qualche ora. Ed è lei a spiegarne il motivo: “L’ho dovuta togliere per un bug di Instagram”, dice in risposta ad un utente che sottolineandone la bellezza fa notare: “Non l’avevi già pubblicata ieri questa foto?”. Che fosse stata campionata dal sistema come contenuto troppo hot? Ad ogni modo, grazie alla tenacia della Frasca è di nuovo on e passibile di commenti. Affatto contenuti. Ludovica Frasca Instagram, t-shirt alzata: “Questa era da Tinder” “Calma e sangue freddo”, la didascalia suggerita da Ludovica invita a mantenere un certo aplomb. “Noi dobbiamo scrivere Calma e sangue freddo!”, si ‘ribellano’ i followers ma “Si fa presto a dire ‘Calma’…”, ... urbanpost

Claudia_CIau : Ogni tanto vacillo anch’io, secondo me Ludovica Frasca è proprio di una bellezza clamorosa. -