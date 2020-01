LIVE Zverev-Thiem 6-3 4-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’austriaco porta a casa il secondo set (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Thiem!!!!! Bravissimo l’austriaco a portarsi a casa il game decisivo del set e a riportarsi in parità! A-40 Bravissimo Thiem ad aprirsi il campo con un dritto ad incrociare sulla riga e a chiudere con la voleé alta. 40-40 Fantastico punto di Thiem!!!! L’austriaco si è difeso alla grande prima di ribaltare lo scambio con un dritto all’incrocio delle righe, la risposta di Zverev in rete. 40-A Thiem tira in corridoio l’accelerazione di dritto. 40-40 Sventaglio di dritto di Thiem all’incrocio delle righe. 30-40 Thiem si apre bene il campo e sale a rete ma tira in rete lo smash in arretramento! Palla break per Zverev. 30-30 Meraviglioso scambio! Zverev sale a rete, Thiem prova il passante di rovescio, il tedesco trova la voleé ma l’avversario passa con uno tocco al volo. 15-30 Spettacolare Zverev!!!!!!! ... oasport

