L’ex volto di Temptation Island: “Confermata la pena di 2 anni e 8 mesi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Arrestato per spaccio a luglio scorso, L’ex volto di Temptation Island sta scontando la pena ai domiciliari (con la possibilità di uscire di casa per andare a lavorare) e per la prima volta dopo l’accaduto ha deciso di intervenire sui social per spiegare la situazione che sta vivendo, Ma ammette anche di avere le sue colpe e di essere stato giustamente punito dalla giustizia nel lungo sfogo apparso poco fa sul suo profilo Instagram. “Ragazzi cerco di farla breve! – ha esordito lui in un post – Non sono libero! Mi hanno confermato la pena di 2 anni e 8 mesi che sto scontando agli arresti domiciliari e la fortuna di essere incensurato ha fatto sì che mi abbiano dato l’opportunità di aver ottenuto i lavorati (esco solo per andare al lavoro). Sto vivendo una situazione veramente difficile”. Lui è Alessio Bruno, ex fidanzato di Valeria Bigella. (Continua dopo la foto) Dopo ... caffeinamagazine

napolista : L'Equipe: #Cavani resta a Parigi, il Psg non ha voluto rischiare di giocare in Champions contro l'ex - ilNapolista - infoitcultura : Rebecca Staffelli, la figlia di Valerio inviato di Striscia sposa l’ex volto di Uomini e donne - zazoomblog : Rebecca Staffelli la figlia di Valerio inviato di Striscia sposa l’ex volto di Uomini e donne - #Rebecca… -