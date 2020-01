Jim Carrey: "Un sequel di The Truman Show sarebbe affascinante. Ora tutti vogliono essere visti" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il protagonista di The Truman Show, Jim Carrey, ha svelato perché considera interessante l'ipotesi di realizzare un sequel. Jim Carrey ha parlato della possibilità di realizzare un sequel di The Truman Show, rivelando che sarebbe interessato a scoprire cosa accadrebbe ora al suo protagonista. Il film diretto da Peter Weir nel 1998 era stato scritto da Andrew Niccol e raccontava la storia di un uomo la cui vita, fin dalla nascita, era stata trasmessa in tv a sua insaputa. Jim Carrey ha ora raccontato: "Penso che The Truman Show sia qualcosa che ora esiste su un micro livello. Era diverso in passato, ma ora tutti hanno un canale a cui la gente si iscrive. tutti hanno il proprio ... movieplayer

