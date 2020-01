Il nipotino la abbraccia e lei chiede i danni perché si è fatta male al braccio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una donna newyorkese Jennifer Connell ha fatto un gesto che ha fatto decisamente inorridire chi lo ha saputo. E’ accaduto che un giorno il nipote festeggiava i suo compleanno, otto anni e appena la zia è arrivata a casa sua per la festa il nipote è corso da lei e l’ha abbracciata forte. Il bambino era molto contento di vederla e nella foga, evidentemente, ha stretto così tanto che la zia si è fatta male al braccio. Invece che fare finta di nulla, la zia si è così tanto infuriata che ha chiesto i danni citando in causa il bambino e citandolo per 127.000 dollari. La donna si è giustificata così: “Io vivo a Manhattan in un terzo piano senza ascensore, e quindi è stato molto difficile … E tutti sappiamo quanto affollata sia a Manhattan. Di recente ero a una festa, ed è stato difficile tenere in mano il mio piatto di antipasti”. Alla fine del giudizio la sentenza si è espressa ... baritalianews

