Il povero Harry era stato abbandonato sul ciglio della strada in Giappone. E' stato trovato da una signora e suo marito i quali lo hanno subito portato a casa in quanto aveva tremendamente bisogno di aiuto.Inizialmente Harry sembrava un cane normalissimo ma con il passare del tempo qualcosa iniziò a cambiare. Probabilmente a causa del trauma dell'abbandono che aveva subito Harry iniziò a provare paura per qualsiasi persona gli si avvicinasse, av eva paura persino dei suoi padroni. Incominciò a diventare un serio problema, i signori sistemarono Harry all'interno di una casetta di legno, in maniera tale da farlo stare tranquillo. Purtroppo il problema divenne davvero serio nel momento in cui il povero cane non mangiava più. Pian piano stava perdendo peso e sembrava stesse davvero male. A quel punto gli anziani padroni decisero di chiamare il loro veterinario di fiducia,

