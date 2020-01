‘Gf Vip 4’, Barbara Alberti insulta Wanda Nara, poi si ricorda delle telecamere e si copre il microfono (Video) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo aver affascinato gran parte del pubblico del Grande Fratello Vip 4 all’inizio della sua avventura in Casa, Barbara Alberti nel corso della sua avventura nel reality di Canale 5 è riuscita anche ad attirare a sé grandi critiche da parte degli spettatori, che non hanno per nulla gradito alcune sue esternazioni particolarmente colorite. Diverse le frasi, infatti, che secondo il popolo dei social avrebbero dovuto comportare la squalifica della scrittrice dal Gf Vip, ma Alfonso Signorini ha sempre sminuito e ridimensionato tutto. In particolare, nelle scorse settimane, la Alberti era andata persino al televoto, ma il suo malcontento e il suo successivo malessere, con conseguente ritorno in Casa hanno eliminato le votazioni in corso, rimettendo in salvo Barbara e scatenando ulteriore malcontento negli appassionati del reality. Nelle ultime ore, la donna è inciampata in un nuovo ... isaechia

