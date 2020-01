Fiorentina, fatta per l’arrivo di Amrabat: i dettagli (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nel mezzo della notte è stato trovato l’accordo tra Fiorentina ed Hellas Verona per Sofyan Amrabat: agli scaligeri andranno 20 milioni Primo obiettivo di mercato che sfuma per il Napoli. Come riporta Gianluca Di Marzio, Sofyan Amrabat ha scelto la Fiorentina. L’accordo tra i due club è totale così come tra la viola e il giocatore. La Fiorentina verserà nelle casse dell’Hellas Verona 20 milioni di euro più 1,5 di bonus per aggiudicarsi il classe 1996. Decisiva alla fine la volontà del giocatore, che ha preferito il club di Rocco Commisso. Il Napoli aveva trovato l’accordo economico con il Verona, ma non col giocatore. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

