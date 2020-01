Emma, morta a 10 anni a causa di un virus letale: “Forse lassù avevano bisogno di un angelo in più” (Di venerdì 31 gennaio 2020) È stata uccisa da un virus influenzale letale la piccola Emma, morta a Treviso martedì 28 gennaio dopo un ricovero d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello. Le complicanze del virus sarebbero scaturite da un’infezione contro la quale i medici non hanno potuto nulla. Sconvolta la comunità trevigiana che si è stretta intorno alla famiglia, in particolare a papà Marco e mamma Piera. Quella di Emma è una di quelle storie che si raccontano a fatica, anche e soprattutto per il dolore di chi resta, quello di mamma Piera e papà Marco che da due giorni non fanno altro che riguardare le foto sul cellulare della loro figlia morta a 10 anni a causa di un virus influenzale letale. In questi giorni in cui la parola virus risulta spaventosa al solo pronunciarla, i due hanno dovuto accettare il fatto che Emma sia stata strappata a loro proprio a causa di quella che da banale influenza ha invece assunto il ... limemagazine.eu

