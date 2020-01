Due pericolosi latitanti scomparsi da Milano (Di venerdì 31 gennaio 2020) Valentina Dardari Rocco Morabito e Francesco Pelle sono tra i sei latitanti più pericolosi. I due boss della ‘Ndrangheta hanno legato i loro affari illeciti alla città di Milano Molti gli anni che i due boss della ‘Ndrangheta, Rocco Morabito e Francesco Pelle, hanno trascorso nel capoluogo lombardo. Sono considerati tra i sei latitanti più pericolosi e per questo motivo i loro nomi compaiono sia nell’elenco stilato dal ministero dell’Interno che in quello della Direzione centrale della polizia criminale. Il primo, 54enne, chiamato “U Tamunga”; il secondo, di anni 42, conosciuto come Ciccio Pakistan”. A parte la malavita, hanno anche un’altra cosa in comune: entrambi sono spariti dal giugno del 2018. Morabito deve scontare una pena di 30 anni per traffico di sostanze stupefacenti, Pelle è invece ricercato per associazione per delinquere di tipo mafioso e omicidio, condannato ... ilgiornale

