Coronavirus: gli asiatici francesi reagiscono al razzismo con “I’m not a virus” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus e razzismo, la campagna social #JeNeSuisPasUnVirus. “Sono cinese, ma non sono un virus” Il Coronavirus ha creato una vera e propria psicosi che ha generato anche sentimenti di razzismo ai danni degli asiatici, e in particolare dei cinesi. Il virus, infatti, ha avuto il suo ceppo di diffusione iniziale nella città di Wuhan, in Cina. Ed è proprio per la provenienza di questa nuova polmonite che sono aumentati negli ultimi giorni episodi di intolleranza di cui sono vittime i cinesi. Leggi anche: Coronavirus in Italia, psicosi razzista: “Alla larga dai cinesi!” (di G. Gambino) Su Twitter è diventata virale una campagna social pubblicata da Lou Chengwang per lottare contro il razzismo nei confronti dei cinesi fomentato dal Coronavirus. “Je ne suis pas un virus”, recita il cartello che mostrano le persone nei selfie diffusi sui social con ... tpi

RobertoBurioni : Desidererei che si trovasse immediatamente un vaccino contro il coronavirus per due motivi. Il primo perché salvere… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Cina oltre 8100 casi e 212 morti, il paese sempre più isolato. Per italiani provenienti da Wuhan q… - sole24ore : #CoronaVirus, l’#Oms, Organizzazione mondiale della sanità decreta l’emergenza globale. Ecco gli effetti sull’econo… -