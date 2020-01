Coronavirus, a Telese Terme classi vuote a scuola per paura della bimba cinese (Di venerdì 31 gennaio 2020) A Telese Terme, in provincia di Benevento, molti genitori non stanno mandando a scuola i propri figli perché temono che una bambina appena tornata dalla Cina possa trasmettere loro il Coronavirus. La piccola, però, è stata in un villaggio molto lontano da Wuhan, non presenta nessun sintomo e in questi giorni è a casa perché i genitori hanno preferito non mandarla in classe per evitare di creare scompiglio. fanpage

