Confindustria, buyers da tutto il mondo a Benevento il 4 febbraio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiConfindustria Benevento ha organizzato, nell’ambito del piano Export SUD II, una missione di incoming con una delegazione di 22 buyer che si terrà a Benevento il prossimo 4 febbraio. Azerbijan, Brasile, Croazia, Estonia, Giappone, Giordania, Kazakistan, Macedonia, Montenegro, Palestina, Serbia, Slovenia, Svezia sono i Paesi di provenienza dei Buyer che incontreranno le 16 aziende del settore che hanno aderito all’iniziativa. La giornata dei lavori è strutturata in due Sessioni: in mattinata i buyer saranno accompagnati dai referenti ICE in Confindustria Benevento per un momento di confronto istituzionale, una panoramica del territorio e una primissima presentazione delle aziende. Subit dopo è previsto il trasferimento presso il Complesso San Vittorino dove si realizzerà la degustazione del Menu’ GUSTASANniO e gli incontri commerciali con le imprese ... anteprima24

