Brescia, due donne palpeggiate nelle parti intime nel giro di pochi minuti: caccia al molestatore (Di venerdì 31 gennaio 2020) Due episodi ravvicinati di molestie nel giro di pochi minuti. È successo nel centro storico di Brescia durante la mattinata di ieri, giovedì 30 gennaio. Due donne sono state vittime delle molestie di un ignoto molestatore, che da quanto risulta avrebbe agito per ben due volte nell'arco della stessa mattinata. fanpage

GoalItalia : La Juventus si muove pe Tonali: due giocatori per convincere il Brescia ?? - CostedoatD : RT @MinervaArmata: L’immagine del XIV sec.è stata casualmente trovata in un appartamento a Brescia. Una donna s’intrattiene sessualmente co… - VoceCamuna : Coronavirus, due casi in Italia. La Lombardia e Brescia sono attrezzate -