Anastasio, vedo rosso (Di venerdì 31 gennaio 2020) A Sanremo con Claudio Bisio nel 2019Un’estratto di quest’intervista è stato pubblicato sul numero 5 di Vanity Fair in edicola fino al 29 gennaio 2020. Anastasio ha gli occhi ancora più grandi di quanto appaia in tv. Ancora più irrequieti, se vogliamo credere che sia irrequietezza quel suo continuo lanciare lo sguardo all’insù, alla ricerca, forse, di un appiglio, per poi ricacciarlo giù, inchiodandolo al pavimento. Per me un caffè; per lui niente, nemmeno un bicchiere d’acqua. Com’è questa storia che non beve caffè? «Ne prendevo tre al giorno, poi a un certo punto ho iniziato a soffrire un po’ d’ansia. L’ho eliminato e non sono più riuscito a berlo». L’ansia era per il caffè? «No, quella già c’era. Il caffè la peggiorava». Pensa che a Sanremo un po’ di ansia le verrà? «Oddio, quella normale che viene a tutti. Sarò un po’ spaventato prima di salire sul palco. Forse tanto. Ma ... vanityfair

Inprimeit : Anastasio, vedo rosso - lan0ttestellata : Avete letto i testi di Sanremo? Io solo alcuni e mi sono fatta una mezza idea di quello che non vedo l’ora di ascol… -