Agrigento, donna morta per malaria: l'autopsia slitta alla prossima settimana (Di venerdì 31 gennaio 2020) slitta alla prossima settimana l'autopsia sul cadavere di Loredana Guida, l'insegnante e giornalista agrigentina di 44 anni morta due giorni fa a causa della malaria, a quanto pare non diagnosticata, che aveva contratto durante una vacanza a Lagos, in Nigeria. In queste ore, come apprende l'Adnkronos, i magistrati della Procura di Agrigento stanno identificando i sanitari che si sono occupati della donna. Il Procuratore capo Luigi Patronaggio nominerà anche un infettivologo oltre al medico legale. Dunque sarà una autopsia collegiale. La donna era tornata lo scorso 9 gennaio della Nigeria dove era stata per organizzare la costruzione di una scuola. Ma dopo pochi giorni ha iniziato ad avere la febbre alta. Si era presentata in ospedale ma è stata inserita come 'codice verde' nonostante la febbre a 39. Dopo nove ore di attesa firmò le dimissioni e tornò ...

