A tutto Ilicic: «Vicinissimo a dire addio, ora voglio giocare di nuovo la Champions» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport a Josip Ilicic: ecco cosa ha detto il giocatore sloveno sulla sua carriera Josip Ilicic si è raccontato in una lunga intervista sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Ecco i passaggi più importanti del numero 72 orobico. DISCONTINUITÀ – «Questa etichetta della discontinuità è venuta fuori a Firenze, dove per tre anni sono stato il miglior marcatore della squadra. E se ero discontinuo io, che sono un trequartista o addirittura un centrocampista, non una punta da venti gol a stagione, gli altri cos’erano? A Firenze avevo preso sette pali in sette partite, se la palla fosse entrata sempre». addio – «Da parte mia, sono stato molto vicino all’addio. Volevo fare un passo più avanti, giocare per lo scudetto. Lo dissi anche alla società. Non c’era solo il Napoli e il primo a chiamarmi per trattenermi fu Gasperini. Io non so cosa ... calcionews24

