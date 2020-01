Uomini e Donne, grave lutto per l’ex di Francesco Arca: “Si è suicidato” (Di giovedì 30 gennaio 2020) In queste ore, i telespettatori di Uomini e Donne sono stati spiazzati da una notizia drammatica, un grave lutto, infatti, ha colpito un’ex tronista. La persona in questione è Carla Velli, la ragazza che fu anche la scelta di Francesco Arca. Nel caso specifico, è morto Matteo, l’ex fidanzato della donna, nonché padre di suo figlio. Attraverso il suo account Instagram, il quale continua ad essere privato, l’ex tronista ha deciso di raccontare cosa sia accaduto. lutto per Carla Velli: la ricostruzione dei fatti A Uomini e Donne si è verificato un nuovo lutto. L’ex tronista del talk show di Maria De Filippi, Carla Velli, ha svelato sui social quello che le è accaduto. Il suo ex fidanzato, di nome Matteo, è morto e il suo corpo è stato ritrovato all’interno di una struttura di lusso di Mestre. Stando a quella che è la prima ricostruzione dei fatti, riportata ... kontrokultura

AndreaOrlandosp : Un’altra buona notizia dall’Emilia,per la prima volta nella storia in un grande gruppo consiliare regionale le donn… - Mov5Stelle : Sono già andate esaurite TUTTE le copie dell’edizione 2020 del Calendario santi laici. Un grande successo per il c… - MSF_ITALIA : BREAKING In un annuncio in 6 lingue, i 403 sopravvissuti a bordo di #OceanViking hanno appena saputo che sbarcheran… -