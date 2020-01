Siria, in due mesi 390mila sfollati da Idlib. Nell’area 3 milioni di civili hanno bisogno di aiuti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Raid di aerei russi e governativi continuano ad abbattersi su Idlib, la regione nord-occidentale della Siria che è sotto il controllo delle forze ribelli anti-Assad sostenute dalla Turchia. Negli ultimi due mesi 390mila civili Siriani sono stati sfollati: secondo quanto diramato dall’ufficio dell’Onu per il coordinamento umanitario (Ocha) si tratta in gran parte donne e bambini provenienti da un’area dove scuole, dispensari medici, cliniche e ospedali sono stati distrutti o danneggiati dai bombardamenti e sono inagibili. E dove oggi sono ammassati circa 3 milioni di civili con urgente aiuto di sostegno umanitario in una situazione aggravata dalla rigidità dell’inverno e dalla perdurante svalutazione della lira Siriana. L’Onu ricorda che i civili sfollati dal 15 gennaio hanno abbandonato le loro case o i campi profughi più di una volta nel giro di poco tempo, e questo ... ilfattoquotidiano

