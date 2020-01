Roma | il coronavirus fa saltare il trasferimento di Pastore in Cina

Coronavirus - paura a Roma : ricoverata una coppia di turisti cinesi. A Civitavecchia nave bloccata per due casi sospetti : Coronavirus, i casi sospetti in Italia. L’ultimo ricovero a Roma con due turisti cinesi che si sono sentiti male in hotel. Accertamenti in corso. Roma – Coronavirus, i casi sospetti in Italia. L’ultimo riguarda una coppia di turisti cinese ricoverata allo ‘Spallanzani’ per essere sottoposta ai test del caso. I due, secondo le prime informazioni, si sono sentiti male in hotel. Immediata la chiamata al 118 che ha ...

Roma - Pastore vicino alla cessione in Cina : trattativa bloccata dal coronavirus : Il 'Flaco' argentino stava per essere ceduto entro la fine della sessione invernale di calciomercato, in Cina. Per il trasferimento di Javier Pastore. il ds Petrachi aveva trovato anche uno sponsor in grado di pagare l'ingaggio al centrocampista. Ma tutto si è arenato: colpa dell'epidemia da coronavirus.Continua a leggere

Coronavirus a Roma - Conservatorio di Santa Cecilia : “Visita obbligatoria per gli allievi orientali” : Il rettore del Conservatorio di Santa Cecilia in una mail inviata ai docenti comunica la sospensione delle lezioni per tutti gli studenti orientali che frequentano i corsi e visita medica obbligatoria per accertare che non abbiano i sintomi del Coronavirus. Gli insegnanti sono rimasti senza parole.Continua a leggere

Coronavirus - 170 morti. In Cina mille nuovi contagi - Ikea chiude tutti gli store. Casi sospetti a Roma e Alessandria : Nella Capitale turista cinese ricoverato, ambulanza lo preleva in hotel. Ricoverata donna ad Alessandria, Aso: "Sintomi non correlabili la virus di Wuhan". Trump: "Stiamo lavorando strettamente con Cina". Calcio Cina, rinviate partite del 2020

