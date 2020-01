La Strega strizza l’occhio al poker, Moncini ‘vede’ granata (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una settantina di chilometri e diciotto punti. Le distanze, geografiche o di classifica che siano, sono marcate. Benevento e Salernitana domenica si troveranno di fronte per la quarta volta in due stagioni, e le precedenti tre sono tutte di colore giallorosso. Un poker ineluttabile, una topica di Micai e l’uno-due da ko della gara di andata. Ricordi ancora freschi, di quelli semplici da intravedere se ci si volta un attimo. La Strega non solo ha vinto gli ultimi tre derby con i granata – di cui ben due all’Arechi – ma ha anche mantenuto la porta inviolata. Montipò all’andata a stento si sporcò i guanti, correndo ben pochi pericoli anche negli altri due incroci. E’ uno dei segreti di un Benevento la cui solidità è stata di recente incoronata sul piano internazionale dall’Osservatorio di ... anteprima24

