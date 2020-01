La piccola bottega degli orrori: Taron Egerton tra le star del remake? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Taron Egerton sembra stia concludendo le trattative per entrare a far parte del cast del remake de La piccola bottega degli orrori. Taron Egerton, dopo il successo di Rocketman, avrebbe individuato il suo prossimo progetto: il remake del cult La piccola bottega degli orrori, progetto che potrebbe avere un cast davvero stellare. L'attore dovrebbe avere la parte di Seymour Krelborn, interpretato da Rick Moranis nella versione del 1986 firmata da Frank Oz. Nel remake de La piccola bottega degli orrori, oltre a Taron Egerton, potrebbero inoltre recitare Scarlett Johansson, a cui sarebbe stata offerta la parte di Audrey, e Billy Porter che sarebbe stato considerato come voce di Audrey II. Il film racconta la storia di un fiorista che scopre lla capacità ... movieplayer

