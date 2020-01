Kobe Bryant, parla la fidanzata del pilota morto nell’incidente (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il pilota dell’elicottero in cui Kobe Bryant si è schiantato, Ara Zobayan, era in una relazione di 11 anni con Tessie Davidson, che non riesce ad accettare la sua morte. La compagna del pilota Ara Zobayan, Tessie ‘Tess’ Davidson non riesce a superare la morte del suo partner e chiede risposte. Il pilota guidava il … L'articolo Kobe Bryant, parla la fidanzata del pilota morto nell’incidente è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

