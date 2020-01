Italia-Libia, governo dice che il memorandum si può rinegoziare. Ma dal 2 febbraio scatta la proroga (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dal 2 febbraio il memorandum Italia-Libia sui migranti verrà ufficialmente prolungato per altri 3 anni, e senza le modifiche promesse in questi mesi dal governo. Secondo la vice ministra Sereni ci sono ancora margini per cambiarlo. I Radicali Italiani saranno domenica in piazza a Montecitorio per chiederne ancora una volta la sospensione immediata. fanpage

