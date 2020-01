Google Earth, con lo smartphone nello Spazio: in arrivo le immagini dello European Southern Observatory (Di giovedì 30 gennaio 2020) Se siete avvezzi all’utilizzo di Google Earth o Google Earth Pro in versione desktop o web sapete bene che, eseguendo uno zoom all’indietro del nostro Pianeta, è possibile ammirare le miriadi di stelle che compongono la Via Lattea, la galassia di cui il nostro sistema solare è parte. Google Earth è disponibile anche come app per mobile, tuttavia fino ad oggi sugli smartphone era impossibile visualizzare le stesse informazioni, a causa dell’eccesso di risorse hardware necessarie all’esecuzione di un rendering così complesso. Ebbene il colosso di Mountain View ha annunciato oggi di essere invece riuscito a integrare le immagini della Via Lattea anche sull’app mobile. Ora dunque ruotando il globo sarà possibile osservare anche su smartphone le stesse, bellissime immagini della Via Lattea catturate dallo European Southern Observatory, vedendole come ... ilfattoquotidiano

