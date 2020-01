GMC Hummer EV - Il teaser e i primi dati tecnici - VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'annunciato ritorno della Hummer, sotto forma di un pick-up elettrico, è realtà. La General Motors ha infatti diffuso il primo teaser del GMC Hummer EV a propulsione elettrica. Dopo l'anteprima in uno spot pubblicitario del Super Bowl, prevista lunedì, il veicolo sarà ufficialmente presentato il 20 maggio e sarà costruito nella rinnovata fabbrica di Hamtramck, a Detroit. Frontale luminoso ispirato al passato. Il teaser mette in risalto il nome Hummer, inserito nella light bar frontale, ai lati della quale si trovano i gruppi ottici principali. Il logo GMC è relegato nell'angolo inferiore sinistro e lo stile rivista in chiave moderna quello dei modelli H1, H2 e H3 commercializzati fino al 2010. Nei VIDEO teaser viene mostrata quella che dovrebbe essere la sequenza di accensione del veicolo, con il frontale che effettua una sorta di boot e poi si illumina creando la forma della ... quattroruote

