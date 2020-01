Energia, incentivi per fotovoltaico ed eolico: 880 domande, graduatorie online (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato sul proprio sito internet (www.gse.it) le graduatorie dei Registri e delle Aste relativi al Decreto 4 luglio 2019 (cosiddetto DMFer1). Su 730 MW messi a bando lo scorso 30 settembre, il Gse ha ricevuto oltre 880 domande per un totale di 772 MW. Sono stati saturati i contingenti dei Registri (Gruppo A e Gruppo B) e delle Aste (Gruppo A). Fatta eccezione per il Gruppo A2, per gli altri Registri sono state presentate domande con il massimo ribasso previsto fino al 30% sulla tariffa base. In particolare, per quanto riguarda i Registri, in quelli del Gruppo A relativo agli impianti eolici onshore e agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, sono arrivate 522 domande per un totale di 92 MW su un contingente messo a bando di 45 MW. Per i Registri del Gruppo B, relativo agli impianti idroelettrici e agli impianti a gas residuati, il GSE ha ... ildenaro

