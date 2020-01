Due casi confermati di Coronavirus in Italia, il premier Conte: "Chiuso traffico aereo da e per la Cina" (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Sono confermati due casi in Italia di persone contagiate da Coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della Salute Roberto Speranza. “Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale”. Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo aver annunciato i primi due casi di Coronavirus in Italia. È risultata positiva al test del Coronavirus la coppia di cinesi in vacanza a Roma. Lo rende noto il premier Guseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa convocata in tarda serata. Si tratta della coppia di cinesi in vacanza a Roma, che nella serata di mercoledì era stata trasportata in ambulanza all’istituto di malattie infettive ‘Spallanzani’ di Roma. La coppia ... huffingtonpost

