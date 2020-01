Confermati i primi due casi di coronavirus in Italia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha confermato i primi due casi di contagio di coronavirus nel nostro Paese. I due casi accertati sono due turisti cinesi. "In questo momento ci sono attente verifiche per ricostruire il percorso dei due cittadini cinesi ed evitare assolutamente qualsiasi rischio ulteriore di contagio". Così in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Al momento non c'è alcun motivo per creare allarme sociale, continueremo a seguire con il massimo dispendio di energie e risorse". Per il capo del governo non c'è "nessun motivo di allarme". agi

tg2rai : #Coronavirus, in #Cina aumentano le vittime, 170, quasi 8.000 i contagi. Primi casi confermati in #India e nelle… - repubblica : Virus dalla Cina, altre 15 vittime: il numero sale a 39. Tre casi confermati in Francia, sono i primi in Europa [ag… - Agenzia_Ansa : Virus Cina: due casi confermati in Francia. Sono i primi in Europa. influenza di tipo B su paziente Parma. #ANSA -