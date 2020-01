Come Salvini al citofono ha interferito in un’inchiesta per droga (Di giovedì 30 gennaio 2020) Salvini citofona e interferisce in un’inchiesta per droga. Lo scrive oggi Il Fatto Quotidiano, che aggiunge Come il rischio sia che il Capitano abbia perfino intralciato l’attività di polizia giudiziaria. Non sarebbe male per l’ex ministro dell’Interno che mette la “sicurezza”, vera o presunta, al centro della sua propaganda. La situazione imbarazza un po’tutti nell’Arma dopo il coinvolgimento del terzo, in credibile protagonista della scenetta del citofono, finita sul Web poi rimossa da Facebook. Dopo Salvini e la signora che l’ha portato davanti al portone di via Grazia Deledda, una donna che vive il lutto di un figlio malato e poi morto di eroina, ecco il maresciallo dei carabinieri. È un sottufficiale “in convalescenza”non certo alle prime armi, anzi piuttosto noto a Bologna, già comandante di varie stazioni prima di una recente inchiesta per stalking e ... nextquotidiano

