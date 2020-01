C’è posta per te, ospite speciale un calciatore: ecco di chi si tratta (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sabato 1 Febbraio andrà in onda una nuova imperdibile puntata di C’è posta Per Te, trasmissione di successo della padrona di casa di Canale 5, Maria De Filippi. Il format del programma prevede almeno due, o più, superospiti a puntata. Dopo l’arrivo nelle scorse settimane di grandi star internazionali quali Johnny Depp e Amtonio Banderas è ora di una star italiana, un vero e proprio campione nel mondo del calcio. Si tratta di Ciro Immobile che, insieme alla moglie Jessica Melena, sarà protagonista di un regalo. La giovane coppia si è sposata il 23 maggio del 2014 presso il Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico, paese originario di Jessica. Nonostante la giovanissima età i coniugi Immobile vantano già tre splendidi figli: Michela nata nel 2013, Giorgia nata nel 2015 e, infine, Mattia, il più piccolo di casa nato lo scorso anno. La coppia non è nuova ... trendit

