Calciomercato Milan: fatta per Saelemaekers, i dettagli (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dopo le uscite di Suso, Piatek e Rodriguez il Milan piazza il colpo: fatta per Alexis Saelemaekers. I dettagli Dopo le uscite di Suso, Piatek e Rodriguez il Milan piazza un colpo in entrata. Si tratta di Alexis Saelemaekers, centrocampista 20enne belga dell’Anderlecht. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno trovato l’intesa con il club belga: Saelemaekers arriverà in prestito oneroso a 3,5 milioni con obbligo di riscatto fissato ad altri 3,5 più bonus, per una spesa complessiva di 8 milioni. Le parti sono al lavoro per limare tutti i dettagli dell’accordo con il giocatore, poi le firme e l’ufficialità. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #calciomercato #Milan: #Vina spinge per il @acmilan e sta andando a parlare con il suo presidente #Nacional per con… - FabrizioRomano : Suso lascia il Milan e va al Siviglia: si chiude a ore per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto legato al… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, prima offerta per Matias #Vina: sostituirebbe Ricardo #Rodriguez -