Calciomercato 30 gennaio: Roma, Florenzi al Valencia. Fiorentina scatenata: fatta per Kouame, Duncan e Amrabat, assalto a Criscito e Paquetà. Juve, non è finita! Lazio, sondaggio per Giroud (Di giovedì 30 gennaio 2020) Calciomercato 30 gennaio- Tutto pronto per le ultime fasi di mercato. Trattative last minute e ultimi affari in vista della parte calda della sessione invernale. Fiorentina– Viola totalmente scatenati con Commisso pronto a chiudere le operazioni legate a Dunca, Kouame e Amrabat. Triplo accordo raggiunto, ma massima attenzione anche ai possibili affondi per Criscito e … L'articolo Calciomercato 30 gennaio: Roma, Florenzi al Valencia. Fiorentina scatenata: fatta per Kouame, Duncan e Amrabat, assalto a Criscito e Paquetà. Juve, non è finita! Lazio, sondaggio per Giroud proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

DiMarzio : #Milan - Siviglia, parti vicinissime per il trasferimento di Suso. Saelemaekers dell'Anderlecht e Januzaj in corsa… - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina in pressing su #Amrabat: intesa col giocatore e pronta offerta al #Verona - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus-#BorussiaDortmund, gli aggiornamenti su #EmreCan ?? -