Bologna: Mbaye accompagna bene il pressing della squadra (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mbaye e Tomiyasu accorciavano molto in Spal-Bologna. I terzini accompagnavano bene il pressing della squadra La Spal ha sofferto nell’iniziare la manovra in modo pulito dal basso. Il Bologna ha infatti effettuato un pressing molto intenso, coprendo bene le soluzioni di pasaggio. Fondamentale l’atteggiamento dei terzini di Mihajlovic, che accorciavano sui quinti avversari. Si vede nella slide sopra: il Bologna fa tanta densità in zona palla, con Mbaye che è molto alto, nella metà campo avversaria, per occuparsi di Strefezza. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

