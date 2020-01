BEAUTIFUL, anticipazioni e trame puntate dal 2 all’8 febbraio 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 2 a sabato 8 febbraio 2020: Beth, per via del ricordo della figlia Beth, ripiomba nella disperazione, ciò mentre Katie ha dei forti dubbi sul fatto che la nipote possa tornare al lavoro… Wyatt e Sally si recano da Steffy per conoscere Phoebe e, oltre a trovare la bambina molto bella, notano una certa somiglianza con Kelly… Le Logan cercano di aiutare Hope a superare il suo malessere, mentre lei tenta di diminuire i sensi di colpa avvertiti da Liam… BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Dopo aver incontrato “Phoebe”, Hope ha inconsapevolmente sentito un forte legame con lei. Zoe dice a Xander che non è proprio riuscita a capire la causa della partenza improvvisa di suo padre. Hope si sente meglio quando sta con Phoebe a casa di Steffy, ma ciò fa preoccupare non ... tvsoap

redazionetvsoap : #Beautiful Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #Anticipazioni - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 30 gennaio 2020: Zoe ha dei sospetti! Cosa nasconde suo padre Reese? - infoitcultura : Beautiful anticipazioni puntata 31 gennaio 2020: Zoe intuisce la verità -