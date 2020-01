Assalto al portavalori in autostrada a Lodi, l’errore fatale del commando: “Hanno sbagliato i tempi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) La banda di rapinatori che ha tentato di assaltare un furgone portavalori sull’autostrada A1 aveva studiato il colpo per mesi ma ha commesso un errore che gli investigatori ritengono da principianti: ha anticipato l’Assalto di pochi secondi, un tempo minimo ma sufficiente per consentire all’autista del mezzo blindato di trovare riparo in un’area di servizio. Le indagini su quanto avvenuto tra San Zenone al Lambro e Lodi Vecchio si concentrano sulle “batterie di cerignolani”, specializzati in questi colpi. “Hanno sbagliato i tempi, incredibile ma è così”. Gli investigatori della Squadra mobile di Milano sono perplessi ma non trovano altra spiegazione alla dinamica del tentato Assalto al portavalori della scorsa notte tra San Zenone al Lambro e Lodi Vecchio. La banda era molto ben organizzata, ha pianificato il colpo per mesi, si è procurata le auto rubate da dare alle fiamme ... limemagazine.eu

repubblica : Oggi su Rep: ???? Lodi, assalto al portavalori con lo stile paramilitare della mafia foggiana [di LUCA DE VITO e GIUL… - LimeMagazineU : Assalto al portavalori in autostrada a Lodi, l’errore fatale del commando: “Hanno sbagliato i tempi”… - StudiBressan : Tentato assalto a portavalori, incendio sull'A1: l'intervento dei Vigili del Fuoco - La Stampa -