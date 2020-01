Valentino Rossi, dal 2021 il Dottore non avrà più la Yamaha ufficiale: contratto a Quartararo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Yamaha punta su Maverick Vinales e Fabio Quartararo: dal 2021 non ci sarà più una moto del team ufficiale a disposizione di Valentino Rossi. Il team del Diapason, come annunciato dalla stampa spagnola, a breve renderà ufficiale l’ingaggio del giovane talento francese, ora nel team satellite, che al termine di questa stagione affiancherà Vinales: lo spagnolo infatti ha rinnovato proprio ieri, martedì, fino al 2022. Dopo 14 anni in sella a una Yamaha, dal 2004 ad oggi (esclusa la parentesi di due anni in Ducati), per il Dottore potrebbe comunque non essere la fine della sua avventura in MotoGp e con la stessa Yamaha: intervistato dalla Gazzetta dello Sport pochi giorni fa, il 9 volte campione del mondo ha annunciato che potrebbe anche accettare una moto del team satellite, magari a fianco del “figlioccio” Franco Morbidelli o del fratello Luca Marini. L’altra ... ilfattoquotidiano

