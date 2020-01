Uomo denuncia i reali inglesi: “Sono il figlio segreto di Carlo e Camilla” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non c’è pace per i reali inglesi: dopo lo scandalo della rinuncia di Meghan e Harry ai titoli reali, spunta un Uomo 53enne che afferma di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla. L’Uomo si era già fatto notare per le sue affermazioni ed ora ha intrapreso un’azione legale per essere riconosciuto figlio della coppia, facendo tremare la famiglia reale inglese. Le teorie dell’Uomo hanno fatto il giro del mondo Simon Charles Durante-Day è un Uomo di 53 anni australiano che da diversi anni porta avanti la sua battaglia per dimostrare la propria verità: quella di essere il figlio di Carlo e Camilla, nato in totale segretezza. L’Uomo, che di lavoro fa l’ingegnere, afferma di essere figlio della storia d’amore segreta tra il principe Carlo e l’amante Camilla, e di essere nato nel 1965, quando la donna era appena 18enne. Come riporta il Daily Mail, Simon afferma: “Mia nonna, che ha ... thesocialpost

staplica : RT @DeborahBergamin: Solidarietà a @GiorgiaMeloni, che da mesi combatte per difendere se stessa e sua figlia dallo #stalking di un uomo già… - GruppoFICamera : RT @DeborahBergamin: Solidarietà a @GiorgiaMeloni, che da mesi combatte per difendere se stessa e sua figlia dallo #stalking di un uomo già… - DeborahBergamin : Solidarietà a @GiorgiaMeloni, che da mesi combatte per difendere se stessa e sua figlia dallo #stalking di un uomo… -