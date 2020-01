Traffico Roma del 29-01-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) COME OGNI MATTINA SI STA IN CODA PER Traffico SULLA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. AUTO IN FILA SUL TRAFFO URBANO DLELA A24 Roma-TERAMO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO. INCOLONNAMENTI PER Traffico IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI, E SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DI Roma. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI S ———————– AUTORE: MASSIMO VESCHI In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 29-01-2020 ore 07:30 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

LuceverdeRoma : ??#treni - Linea Roma - Napoli via Formia traffico rallentato tra Priverno Fossanova e Monte San Biagio> Napoli ? R… - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Roma - Napoli via Formia traffico rallentato per un guasto alla linea tra Priverno Fossanova e Mo… - queenariiix : RT @Lines126: Scusami, ma a raggiungerti non ce la faccio, lo sai com'è fatta Roma col traffico. -